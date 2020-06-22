Лукашенко пообещал, что "никаких фальсификаций во время предстоящих выборов не будет"

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверяет, что никаких фальсификаций во время предстоящих 9 августа президентских выборов не будет, подчеркнув, что заинтересован в сохранении мира и стабильности в стране.

По его словам, "никаких фальсификаций во время предстоящих выборов не будет".

"Я человек мирный, не хочу, чтобы мы каким-то образом разрушали тот мир и стабильность, которые сегодня существуют. Я как мог, как умел, не один я, многие из нас создавали эту страну, и она такая есть. Может, другие сделают лучше, 9 августа все решится", - отметил Лукашенко во время общения с представителями оппозиции Бреста в понедельник, сообщает агентство "БелТА".

Лукашенко отметил, что в курсе происходящего на политическом поле страны на фоне избирательной кампании, призвав не переходить на оскорбления. "Не надо нас дергать, оскорблять, - сказал он. - Я пока еще действующий президент, ни в одной стране не позволено оскорблять людей". Лукашенко отметил, что он никого не оскорбил лично, а если кто-то хочет "разного рода жулье защитить, пусть защищает, но только не с ним".

Дело экс-главы Белгазпромбанка

Лукашенко вновь прокомментировал расследование, которое проводят правоохранительные органы по делу Белгазпромбанка, связанного с выводом из страны значительных денежных сумм, отмывании денег.

"Почему мы их [задержанных по делу] сейчас вынуждены были прихватить? А потому, что они начали концы в воду прятать, начали вывозить деньги, картины, - сказал Лукашенко. - Когда мы в банк пошли, знаете, что нашли в ячейках? Деньги - это не главное. Мы нашли флешки, жесткие диски и море информации, этого боятся их хозяева".

Лукашенко отметил, что "у них собственности за рубежом - куры не клюют". "Они туда уедут, рано или поздно сбегут, а вы-то здесь останетесь. Подумайте над тем, что я сказал", - сказал президент.

Призыв к объединению

Он призвал всех объединиться ради интересов страны и построения благополучного будущего.

"У вас есть дети, и у меня. Я хочу, чтобы они жили в свободной, независимой стране. Хватит уже на нас ездить, быть в лаптях и под плеткой. Давайте как-нибудь мы встанем вместе и защитим [страну]", - сказал Лукашенко.