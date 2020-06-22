Совет ООН по правам человека высказался за отправку миссии в Ливию

ЖЕНЕВА, 22 июня. /ТАСС/. Совет ООН по правам человека (СПЧ) принял резолюцию, предусматривающую отправку в Ливию миссии по сбору фактов о нарушениях прав и свобод. Это решение было одобрено в понедельник консенсусом на 43-й сессии СПЧ в Женеве.

Совет обратился с просьбой к верховному комиссару ООН по правам Мишель Бачелет "немедленно учредить и направить в Ливию миссию по установлению фактов". Верховному комиссару предложено назначить экспертов, которые должны, действуя "независимо и беспристрастно", собирать информацию и "документально подтверждать предполагаемые нарушения и факты попрания" прав человека, "совершаемые всеми сторонами в Ливии с начала 2016 года".

К ливийским властям обращен призыв предоставить миссии беспрепятственный доступ ко всей территории страны и возможность свободно и конфиденциально встречаться и говорить "с теми, с кем они пожелают". Устную информацию о своей работе миссия должна представить СПЧ на его 45-й сессии осенью текущего года, а всеобъемлющий письменный доклад - на 46-й сессии весной будущего года.

43-я сессия СПЧ проходит в Женеве с 15 по 23 июня. Она возобновила работу после трехмесячного перерыва, вызванного пандемией коронавируса.