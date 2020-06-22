СМИ: власти Турции задержали четырех человек за шпионаж в пользу Франции

ТАСС, 22 июня. Турецкие власти задержали четырех человек по подозрению в политическом и военном шпионаже в пользу Франции. Об этом в понедельник сообщила газета Daily Sabah.

По ее сведениям, подозреваемые собирали информацию о внутренней работе консервативных организаций, религиозных групп, а также о деятельности Управления по делам религий Турции и его сотрудниках. Задержанные в своей работе, пишет Daily Sabah, использовали поддельные удостоверения личности, якобы принадлежащие Национальной разведывательной организации (MIT), а также заявляли, что занимаются сбором данных о террористических группировках, включая "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

Один из задержанных - Метин Оздемир - был завербован французскими военными во время службы в Афганистане. Вернувшись на родину, Оздемир начал работать в генконсульстве Франции в Стамбуле. Спустя некоторое время, он встретился с представителем Главного управления внешней безопасности Франции (разведка - прим. ТАСС), который пообещал Оздемиру место в Иностранном легионе в обмен на "некоторую информацию".

Согласно показаниям задержанного, он собрал данные о 120 гражданах, в том числе имамах, и передал информацию французским властям. Позднее Оздемир привлек к своей шпионской деятельности, за которую получал вознаграждение, еще трех человек.