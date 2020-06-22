СМИ: сирийские средства ПВО отражают атаку беспилотников под Латакией

ТАСС, 22 июня. Средства противовоздушной обороны Сирии ведут огонь по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) в окрестностях города Латакия. Как сообщило агентство SANA, беспилотники появились в понедельник в небе над населенным пунктом Джебла, который расположен недалеко от базы российских ВКС в Хмеймиме.

Атака БПЛА, находящихся на вооружении бандформирований в горных районах на севере Латакии, стала нарушением перемирия, которое было установлено 6 марта в зоне деэскалации на северо-западе Сирии.