Спецпредставитель Трампа позитивно оценил первый раунд переговоров с Россией

ТАСС, 23 июня. Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли дал положительную оценку российско-американским консультациям по стратегической стабильности, завершившимся в понедельник в австрийской столице.

"Первый раунд переговоров в Вене - очень конструктивный. Подробно обсудили широкий спектр вопросов, касающихся ядерной тематики. В целом [было достигнуто] соглашение о втором раунде", - написал он в Twitter.

Консультации по стратегической стабильности и контролю над вооружениями прошли за закрытыми дверями. Российскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, американскую - Биллингсли. Стороны также обсудили вопрос продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Данный документ был подписан Россией и США в 2010 году. Он остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Договор может быть продлен не более чем на пять лет, то есть до 2026 года, по обоюдному согласию сторон. Москва призывает Вашингтон не затягивать решение вопроса о продлении срока действия документа и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения.