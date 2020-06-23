ООН следит за спором между Египтом, Эфиопией и Суданом из-за плотины на Голубом Ниле

ООН, 23 июня. /ТАСС/. ООН призывает Египет, Эфиопию и Судан мирно урегулировать кризисную ситуацию, сложившуюся из-за строительства плотины на Голубом Ниле. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Внимательно следим за развитием ситуации, за различными заявлениями от сторон, связанных с "Великой Эфиопской плотиной "Возрождение", - сказал он.

"Призываем Египет, а также Эфиопию и Судан работать вместе, чтобы активизировать усилия для мирного урегулирования неразрешенных разногласий", - добавил он.

В пятницу Египет обратился в СБ ООН с просьбой вмешаться в кризис с Эфиопией и Суданом вокруг строящейся на Голубом Ниле плотины. В тот же день глава МИД Эфиопии Геду Андаргачев объявил, что страна начнет заполнение водохранилища ГЭС на Голубом Ниле в июле даже в том случае, если не будет достигнуто соответствующее соглашение с Египтом и Суданом.

Строительство ГЭС

Эфиопия с 2011 года реализует проект по созданию на Голубом Ниле крупнейшей в Африке плотины "Возрождение" из 15 радиально-осевых гидроагрегатов. Мощность ГЭС, которая будет представлять собой каскад из четырех плотин, составит 5 250 МВт. Аддис-Абеба намерена ввести ее в строй в 2022-2023 годах. Стоимость проекта - $4,6 млрд. Для Эфиопии строительство станции - это гигантский экономический проект, реализация которого обеспечит страну электроэнергией и позволит экспортировать ее в соседние страны. Египет и Судан опасаются, что в результате работы эфиопской ГЭС в Ниле может возникнуть нехватка воды, которая приведет к многочисленным социально-экономическим и экологическим проблемам.