ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о приостановке выдачи ряда категорий виз до конца 2020 года. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Белого дома. Речь идет о рабочих визах H1-B, H-4 и H-2B, L и большинства документов категории J, кроме того, предоставление новых грин-карт также будет приостановлено до 31 декабря.

"Президент США Дональд Трамп продлевает и расширяет приостановку [выдачи] определенных виз до конца года, чтобы американские рабочие первыми получили преференции по мере восстановления от экономических последствий коронавируса", - отмечается в тексте.

Действие распоряжения может быть продлено и после 31 декабря этого года. "В течение 30 дней с 24 июня и каждые 60 дней после вступления в силу распоряжения глава министерства внутренней безопасности в координации с госсекретарем и министром труда будут рекомендовать любые изменения в случае необходимости", - говорится в документе.

В последние несколько лет вашингтонская администрация пыталась ужесточить программу выдачи виз H-1B, из-за чего уровень одобрения заявок снизился. Данная программа позволяет американским работодателям на временной основе нанимать иностранных работников. Технологическая индустрия рассчитывала на визы H-1B для найма заграничных специалистов с глубокими знаниями в своей сфере, особенно в научной и технической областях. Критики такого подхода утверждали, что некоторые компании злоупотребляли программой с целью увольнения американцев. Ограничение на H-1B составляет 85 тысяч человек ежегодно.

Визы H-4 выдаются ближайшим родственникам владельцев виз H-1B. Визы H-2 позволяют на временной основе нанимать работников в сельском хозяйстве, строительстве, лесной промышленности и многих других отраслях. Программа H-2B позволяет американским работодателям на временной основе нанимать иностранцев для выполнения несельскохозяйственных работ либо работ на разовой, сезонной, пиковой или периодической основе.