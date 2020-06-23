СМИ: КНДР завершила установку громкоговорителей на границе с Южной Кореей

СЕУЛ, 23 июня. /ТАСС/. КНДР установила около 20 громкоговорителей на границе с Республикой Корея, демонтированных в 2018 году в соответствии с договоренностями о деэскалации напряженности с Сеулом. Об этом сообщило во вторник агентство Yonhap со ссылкой на военные источники.

Согласно данным военных, Северная Корея начала размещение громкоговорителей в демилитаризованной зоне (ДМЗ) в понедельник. Ожидается, что КНДР может в ближайшее время установить там еще около 20 таких устройств, подчеркивает агентство.

Отказ от использования средств ведения пропаганды на границе был одним из условий военного соглашения, подписанного в сентябре 2018 года министрами обороны двух стран. После его заключения обе стороны демонтировали установленные в ДМЗ средства вещания.

В понедельник северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что издательства и типографии Пхеньяна напечатали 12 млн пропагандистских листовок для распространения на территории Республики Корея. Отмечается, что типографии других городов народно-демократической республики намерены произвести дополнительно несколько миллионов листовок. ЦТАК также информировал о завершении подготовки оборудования для распространения агитационных материалов. В частности, для доставки планируется задействовать более 3 тыс. воздушных шаров.

16 июня КНДР взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне, заявив, что это ответ на распространение пропагандистских листовок южнокорейскими активистами. Напряженность в отношениях Севера и Юга усилилась еще больше после того, как Генштаб КНДР объявил о планах разместить в районах Кымгансан и Кэсон подразделения Корейской народной армии, восстановить свернутые ранее по договоренности с Сеулом посты охраны в наиболее опасных районах демилитаризованной зоны, а также возобновить все виды военных учений вблизи границы с Югом.