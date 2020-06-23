Демократы в Сенате призвали власти США остановить выход из Договора по открытому небу

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Демократы в Сенате Конгресса США потребовали от американской администрации остановить выход из Договора по открытому небу (ДОН), поскольку, по их мнению, процесс был начат незаконно. Законодатели направили в понедельник соответствующее письмо госсекретарю Майклу Помпео и главе Пентагона Марку Эсперу.

Под посланием подписались старший демократ комитета по иностранным делам Роберт Менендес, лидер демократического меньшинства в верхней палате Чак Шумер, старший демократ комитета по делам вооруженных сил Джек Рид и заместитель председателя спецкомитета по разведке Марк Ворнер.

Как подчеркнули сенаторы, решение администрации нарушает закон, поскольку положения военного бюджета на 2020 финансовый год (начался 1 октября) обязывают уведомлять Конгресс за 120 дней до предполагаемого выхода из ДОН или Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. По утверждению законодателей, в известность о подобных планах их не ставили.

"Время решения - менее чем за пять месяцев до [президентских] выборов - также подозрительно. Начало выхода из договора без учета внутреннего законодательства или конституционной практики - явный политический маневр, направленный на то, чтобы связать будущую администрацию, - отмечается в письме. - Мы требуем от вас незамедлительно прекратить усилия по выходу до тех пор, пока Конгресс не будет уведомлен в рамках военного бюджета и Сенат не получит возможность взвесить выход из документа".

Президент США Дональд Трамп сообщил 21 мая о намерении Вашингтона выйти из ДОН, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении Помпео пояснил, что решение вступает в силу через шесть месяцев, отсчет ведется с 22 мая. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны России. Москва эти утверждения отвергает, заявляя, что сохраняет приверженность договору, и выдвигает встречные обвинения.