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Южнокорейские активисты направили в КНДР еще полмиллиона листовок

Эта акция приурочена к отмечаемой 25 июня 70-й годовщине начала Корейской войны 1950-1953 годов, сообщил руководитель неправительственной организации "Борцы за свободную Северную Корею" Пак Сан Хак

СЕУЛ, 23 июня. /ТАСС/. Неправительственная организация (НПО), объединяющая проживающих в Республике Корея перебежчиков с Севера, отправила в КНДР новую порцию листовок с критикой руководства народно-демократической республики. Об этом сообщил во вторник агентству Yonhap руководитель неправительственной организации "Борцы за свободную Северную Корею" Пак Сан Хак.

По его словам, активисты нынешней ночью запустили в КНДР из приграничного города Пхаджу 20 наполненных гелием аэростатов с 500 тыс. листовок, а также 2 тыс. однодолларовых банкнот и тысячу SD-карт с агитационными данными. Эта акция приурочена к отмечаемой 25 июня 70-й годовщине начала Корейской войны 1950-1953 годов, подчеркнул Пак Сан Хак.

Ранее НПО также отправила в КНДР 500 тыс. листовок, что привело к значительному ухудшению отношений сторон. В результате власти ряда южнокорейских провинций ввели запрет на запуск шаров с агитматериалами. В случае нарушения активистам может грозить тюремное заключение сроком до одного года и штраф в размере 8,2 тыс. долларов.

Представители полиции заявили, что проверяют заявление руководителя НПО.

На прошлой неделе КНДР взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне, заявив, что это ответная мера на распространение пропагандистских листовок. Позднее Центральное телеграфное агентство Кореи информировало, что власти КНДР начали кампанию по печати 12 млн пропагандистских листовок, которые впоследствии будут распространены в Республике Корея.

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КНДРРеспублика Корея
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