Помпео заявил, что Трамп не даст Китаю нанести урон США

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп не позволит Китаю причинить ущерб Соединенным Штатам. Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.

Он напомнил о своей встрече с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), главой канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, состоявшейся на прошлой неделе в штате Гавайи. "Я пытался понять, зачем Коммунистической партии Китая заниматься такой деятельностью. Мы считаем, что для них данный вопрос носит идеологический характер. И мне интересно, что происходит между Китаем и Индией", - продолжил госсекретарь.

Его попросили разъяснить слова главы Национального совета по торговле при Белом доме Питера Наварро о том, что с американо-китайским соглашением в области торговли покончено. "Наш президент понимает, что китайская компартия работает над тем, чтобы причинить вред и поставить под угрозу Соединенные Штаты. Президент Трамп не позволит этого сделать и не позволит, чтобы это продолжалось", - утверждал Помпео, не вдаваясь в детали.

"Это конец и поворотный пункт. Они (представители КНР - прим. ТАСС) приехали сюда 15 января, чтобы подписать эту торговую сделку, и это было спустя целых два месяца после того, как они узнали, что вирус распространяется полным ходом", - сказал в понедельник Наварро в интервью Fox News.

Церемония заключения соглашения по первой фазе торговой сделки между двумя странами состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на 76,7 млрд долларов в течение первого года и на $123,3 млрд в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других товарах. По словам Трампа, сделка позволит сократить торговый дефицит.