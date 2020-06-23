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США готовы работать с Россией для решения вопросов в рамках Договора по открытому небу

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© Владимир Смирнов/ТАСС

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. США по-прежнему готовы работать с Россией с целью решения вопросов в рамках Договора по открытому небу. Об этом говорится в распространенном в понедельник вечером ежегодном докладе Госдепартамента о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения.

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"До тех пор, пока США остаются стороной Договора по открытому небу, они продолжат тесно сотрудничать с союзниками и партнерами в консультативной комиссии (в соответствии с документом - прим. ТАСС), ее рабочих группах и на других двусторонних и многосторонних площадках в ответ на допускаемые Россией нарушения, - отмечается в тексте. - США по-прежнему готовы добросовестно работать с Россией для поиска решений этих вопросов".

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