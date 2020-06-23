Илон Маск вслед за руководством Twitter раскритиковал решение США по трудовым визам

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск критически отнесся к решению администрации США о приостановке выдачи ряда категорий трудовых виз. Свое мнение Маск изложил в понедельник в Twitter.

"Я абсолютно не согласен с таким шагом. Визовая реформа имеет смысл, но эта конкретная - слишком масштабна", - написал предприниматель.

Американская компания Twitter, владеющая одноименным сервисом микроблогов, ранее назвала решение администрации США вредным для конкурентоспособности американской экономики.

Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник распоряжение о приостановке выдачи ряда категорий виз до конца 2020 года. Как уточнила пресс-служба Белого дома, речь идет о рабочих визах H1-B, H-4 и H-2B, L и большинства документов категории J, кроме того, предоставление новых грин-карт также будет приостановлено до 31 декабря. Действие распоряжения может быть продлено после 31 декабря этого года.

Трамп принял решение на фоне уровня безработицы в США в 13,3% в связи с введенными ограничительными мерами, направленными на борьбу с распространением нового коронавируса. По мнению администрации, указ позволит создать до 525 тысяч новых рабочих мест для американцев.