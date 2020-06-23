В Японии заявили, что Вашингтон не предъявлял Токио требований о расходах на базы США

ТОКИО, 23 июня. /ТАСС/. Администрация США не предъявляла каких-либо конкретных требований к Японии о повышении ее расходов на содержание американских военных баз. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио министр обороны Таро Коно. Он ответил таким образом на вопросы в связи с мемуарами бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, где указывается, что в прошлом году Вашингтон потребовал от Токио в четыре с лишним раза увеличить его ассигнования на содержание американских военных баз в Японии.

"Переговоры об ассигнованиях на американские базы должны начаться в марте будущего года, - сказал министр. - Правительство Японии не получало в связи с этим каких-либо требований от США".

На отдельной пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга опроверг также и утверждение Болтона о том, что Вашингтон в случае отказа от повышения расходов угрожал вывести американские войска из Японии.

В своих мемуарах, как передало информационное агентство Kyodo, Болтон сообщил, что в июле прошлого года во время визита в Токио по указанию президента Дональда Трампа потребовал от Японии выделять ежегодно на содержание американских военных баз в стране по $8 млрд. Это превышает нынешние ассигнования более чем в четыре раза. Трамп, говорится в книге, приказал также своему помощнику пригрозить полным выводом американских войск из Японии в случае, если она откажется принять такое требование.

Расходы Токио на содержание американских военных баз в 2019 финансовом году (закончился 31 марта 2020 года) составили ¥197,4 млрд (более $1,8 млрд по текущему курсу). Япония, в частности, оплачивает все коммунальные расходы, связанные с этими объектами, а также берет на себя зарплату их местному персоналу.

Болтон был отправлен в отставку с поста помощника по национальной безопасности в сентябре прошлого года. Его мемуары, содержащие весьма негативные оценки деятельности Трампа, должны были выйти в свет в марте, однако затем их публикация была отложена до мая. В конце апреля стало известно, что книга должна выйти 23 июня.