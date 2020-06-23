Саудовская коалиция заявила о перехвате ракеты, запущенной хуситами по Эр-Рияду

ТАСС, 23 июня. Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция сообщила о перехвате во вторник баллистической ракеты, запущенной в сторону Эр-Рияда. Как сообщил официальный представитель коалиции полковник Турки аль-Малики, обстрел был совершен сторонниками йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы).

"Объединенные силы коалиции успешно перехватили и уничтожили этим утром баллистическую ракету, запущенную террористами-хуситами из Саны в сторону Эр-Рияда в ходе враждебной спланированной операции, направленной против мирного населения и гражданских объектов", - приводит слова аль-Малики Саудовское агентство печати.

Представитель коалиции также уточнил, что в ходе предыдущего обстрела хуситами саудовской территории, который произошел в ночь с понедельника на вторник, мятежники запустили восемь беспилотных летательных аппаратов и три ракеты. По информации аль-Малики, все объекты были сбиты силами ПВО коалиции.

Вечером в понедельник телеканал Sky News Arabia сообщил, что в коалиции заявили о перехвате нескольких беспилотников, запущенных по саудовскому королевству. Как утверждали в коалиции, беспилотники были начинены взрывчаткой и направлены на саудовские гражданские объекты.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции под саудовским предводительством. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью Йемена мятежников поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

Ранее хуситы неоднократно обстреливали ракетами и атаковали при помощи беспилотников силы коалиции как в самом Йемене и его прибрежной морской зоне, так и на саудовской территории.