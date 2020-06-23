СМИ: Трамп и Дуда согласуют перевод из Германии в Польшу около 30 самолетов F-16

ВАРШАВА, 23 июня. /ТАСС/. Президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда на запланированной в среду в Белом доме встрече согласуют перевод в республику из ФРГ нескольких десятков американских F-16, а также одного из командований. Об этом сообщает во вторник польская газета Dziennik Gazeta Prawna.

По ее данным, из ФРГ в Польшу планируется перебросить около 30 американских F-16. Также, по информации издания, в Польшу будет переведено командование 5-го корпуса Армии США из Кентукки, у которого есть штаб в Германии.

Ожидается, что в республику прибудет до двух тысяч американских солдат, а не как предполагалось ранее до одной тысячи. Президенты подпишут также соглашение о сотрудничестве в области обороны, регулирующее принципы, по которым американцы будут действовать в республике.

Кроме этого, готовится передача Польше ранее бывших в употреблении в США, но более новых, чем те, которые используются польскими ВВС, пяти транспортных самолетов C-130 Hercules, а также проработка вопроса о приобретении Варшавой боевых вертолетов.

Польша и США обсуждают усиление американского военного присутствия на польской территории с осени 2018 года, когда во время визита в Вашингтон Дуды впервые прозвучала инициатива о создании в стране "Форта Трамп". Пока в республике дислоцированы около 5 тыс. военнослужащих США.