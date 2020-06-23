Министр обороны Сербии: страна укрепила свою боеспособность благодаря сотрудничеству с РФ

БЕЛГРАД, 23 июня. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Боеготовность сербской армии значительно укрепилась благодаря военно-техническому сотрудничеству Белграда и Москвы. Об этом в интервью ТАСС заявил министр обороны Сербии Александар Вулин.

"Только лишь в 2019 году мы [Россия и Сербия] провели 96 совместных учений. Соглашение верховных главнокомандующих Армии Сербии и Вооруженных сил Российской Федерации, президента [Александара] Вучича и президента [Владимира] Путина развило боеготовность Армии Сербии. Наша истребительная авиация снова в состоянии защищать наше небо, а современные системы ПВО, какими являются [комплексы] "Панцирь-С1", сделали нашу противовоздушную оборону намного более мощной, мы закупили самые современные боевые вертолеты Ми-35 и транспортные Ми-17. Поставка БРДМ-2 укрепила наши сухопутные силы", - сказал министр.

"Мы ожидаем продолжения успешного сотрудничества в этой сфере", - подчеркнул Вулин.

С 2018 года по февраль 2020 года Россия в качестве военно-технической помощи передала Сербии четыре вертолета Ми-35М, шесть истребителей МиГ-29, десять БРДМ-2, три транспортных вертолета Ми-17В-5, а также зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1". Планируется поставка в Сербию 30 танков Т-72 и 20 боевых машин БРДМ-2.

Министр также отметил российскую поддержку в борьбе с пандемией в Сербии. "Помощь, которую мы получили от Российской Федерации во время борьбы с коронавирусом, имела огромную ценность. Помощь поступила в тот момент, когда она больше всего требовалась, и представляла собой то, чего нам на тот момент не хватало. Мы многому научились от российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты, их присутствие здесь много значило для всех граждан Сербии, мы были не одни, а в тот момент это было самое важное. Все, что тогда было нужно вам самим, вы отдали нам, мы этого никогда не забудем", - заявил он.

Ранее Сербия запросила помощь в борьбе с пандемией у России. С 3 апреля по 18 мая российский сводный отряд провел полную дезинфекцию медицинских учреждений и социально значимых объектов более чем в 40 населенных пунктах республики. Было обработано 376 зданий и сооружений, более 1,685 млн кв. м внутренних помещений, около 500 тыс. кв. м дорог. Восемь медицинских бригад приняли участие в осмотре и лечении 881 пациента, инфицированного коронавирусом.