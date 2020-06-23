Экс-глава КС Молдавии оспорил свою отставку в суде общей юрисдикции

КИШИНЕВ, 23 июня. /ТАСС/. Бывший председатель Конституционного суда (КС) Молдавии Владимир Цуркан оспорил в суде свою отставку с поста главы КС. Об этом сообщило во вторник молдавское издание NewsMaker.

"Цуркан обратился в столичный суд сектора Рышкановка с требованием аннулировать решение КС о его отставке и назначении на должность председателя Домники Маноле", - говорится в сообщении.

В начале мая Цуркан уже оспорил свою отставку в самом КС, аргументируя неправомерность этого решения статьями из Административного кодекса, однако судьи отклонили это заявление, и он решил обратиться в суд общей юрисдикции.

В апреле нынешнего года судьи КС неожиданно отправили Цуркана в отставку, избрав на этот пост Маноле, баллотировавшуюся в прошлом году по спискам оппозиционных проевропейских партий. В тот же день КС по требованию оппозиции приостановил решение парламента о ратификации соглашения о российском кредите в €200 млн, который планировалось использовать для поддержки бюджета, пострадавшего от последствий пандемии. Также судьи поддержали требование оппозиции заблокировать предложенный правительством пакет экономических мер по поддержке населения на фоне кризиса из-за коронавируса.

Президент Молдавии Игорь Додон не исключил, что за этими действиями стоит бежавший в прошлом году в США после смены власти олигарх Владимир Плахотнюк, который разыскивается по подозрению в совершении ряда преступлений. Глава государства заявил "о недопустимости превращения КС в политический инструмент, как это было при Плахотнюке".

В июне прошлого года КС Молдавии по указанию Плахотнюка в считанные минуты вынес серию вердиктов о незаконности утвержденного им же нового парламента и назначенного депутатами правительства. Затем КС, временно отстранив от власти Додона, разрешил распустить парламент и назначить досрочные выборы бывшему главе кабинета. Положение тогда спасли дипломаты ЕС, России и США, после вмешательства которых олигарх спешно бежал из страны. После этого КС отменил свои прежние вердикты (хотя они заканчивались словами "решение окончательное и пересмотру не подлежит") и всем составом подал в отставку.