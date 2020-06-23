СМИ: власти Турции создают ведомство по вопросам "геноцида армян"

ТАСС, 23 июня. Высший консультативный совет Турции под руководством президента Тайипа Эрдогана постановил создать отдельное ведомство, которое будет реагировать на утверждения и события, связанные с темой "геноцида армян" в Османской империи. Об этом во вторник сообщает газета Hürriyet.

В ходе заседания совета президенту был представлен доклад о ситуации с признанием рядом стран геноцида и их политики в этом отношении. В Турции, которая категорически отвергает утверждения о намеренном истреблении армян в начале прошлого века, на данный момент нет единой структуры, которая бы занималась выработкой политики в этой сфере. В связи с этим принято решение создать "автономное и гражданское ведомство", которое будет заниматься только выработкой стратегии реагирования и вариантов ответа на заявления о геноциде и связанные с этой темой аспекты. Структура не будет иметь прямой связи с правительством, займется политическими, культурными, историческими вопросами проблемы и пропагандой турецкой точки зрения.

Кроме того, в докладе отмечается, что армянское лобби в последнее время перестало передавать в международные суды заявления о геноциде в связи с вероятностью отказа в рассмотрении из-за формулировки. Лоббисты, как указали авторы доклада, пытаются заменить и ввести в общий дискурс вместо термина "геноцид" "преступление перед человечеством" применительно к событиям 1915 года в Османской империи. Этот вопрос, по мнению Анкары, требует срочного внимания.

В 1915 году началась депортация представителей армянской интеллигенции из Константинополя. Геноцидом армян называют массовую депортацию и истребление армянского населения в Османской империи в годы Первой мировой войны. Турция не приемлет использование термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что тогда в Османской империи шла братоубийственная война и все стороны несли большие потери. Анкара открыла османские архивы и приглашает историков изучить их для выработки объективного подхода к событиям 100-летней давности. Республика ревностно относится к любым попыткам признания факта геноцида армян.