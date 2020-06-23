В Киеве медики вышли на акцию протеста к мэрии с требованием выплаты зарплат

КИЕВ, 23 июня. /ТАСС/. Около сотни работников медицинских учреждений Киева собрались у столичной мэрии, требуя выплаты зарплат. Как передает с места события корреспондент ТАСС, среди участников пикета - сотрудники одного из перинатальных центров Киева, а также офтальмологи.

"Мы собрались потому, что нам не платят зарплату, нас не финансируют. Мы хотим из коммунального подчинения перейти под государственное, чтобы государство нас, как и ранее, финансировало", - заявила одна из участниц акции протеста. По ее словам, медики ранее обращались за помощью к мэру Киева Виталию Кличко, однако пока ситуация не изменилась.

Это не первая акция протеста с участием медиков за последние дни. Так, 19 июня с требованием обеспечить надлежащее финансирование провели акцию сотрудники психиатрической больницы. Врачи обвиняли Национальную службу здоровья, которая находится в управлении Минздрава страны, в недостаточном финансировании закупки лекарств, плохом обеспечении бытовых условий медиков, а также невыплате зарплат.

Глава Минздрава Украины Максим Степанов признавал ранее, что система здравоохранения в стране полностью уничтожена. Такая ситуация, по словам министра, сложилась в первую очередь вследствие "так называемой реформы медицины, начатой при прошлой власти". Действия инициаторов нововведений Степанов назвал "опасным экспериментом с украинской медициной".

В начале мая президент Украины Владимир Зеленский выступил с резкой критикой второго этапа медицинской реформы, который стартовал в стране 1 апреля. Он подчеркнул, что не допустит проведения реформы в нынешнем виде, который предполагает массовое увольнение врачей и закрытие больниц, и призвал министра здравоохранения, главу профильного комитета Верховной рады и главного санитарного врача срочно предложить пути решения вопроса. В ответ на этот призыв министр здравоохранения объявил о приостановке реализации второго этапа медицинской реформы. Он объяснил это "необходимостью исправить ситуацию с недостаточным финансированием государственных медицинских учреждений".

Медреформа на Украине

Медицинская реформа на Украине началась в апреле 2018 года. На первом этапе украинцы должны были выбрать себе семейного врача и подписать с ним декларацию. Старт второго этапа реформы планировался изначально на 1 июля 2019 года, но его перенесли на 1 апреля 2020 года.

Второй этап реформы предусматривает изменение механизма финансирования медучреждений. В соответствии с реформой им должны платить за вылеченных пациентов. Если же пациентов не хватает, то больницы должны сниматься с финансирования, закрываться либо в них должен быть сокращен персонал.

Чтобы получать финансирование из госбюджета, медицинские учреждения должны заключать договоры с Национальной службой здоровья. Для этого также надо было выполнить ряд условий: пройти процесс "автономизации", иметь компьютерную технику и подключиться к общей медицинской базе, а также располагать необходимым оборудованием.