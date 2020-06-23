МИД Китая обвинил США в давлении на прессу

ПЕКИН, 23 июня. /ТАСС/. Ужесточение правил работы китайских СМИ в Соединенных Штатах является доказательством давления, оказываемого американскими властями на прессу. Об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Это уже второй раз, когда Соединенные Штаты определяют китайские СМИ на территории США как иностранные представительства. Это является дополнительным доказательством давления со стороны Соединенных Штатов на средства массовой информации КНР. Данный шаг подрывает их обычную журналистскую деятельность в США", - заявил дипломат.

"Это разоблачает лицемерие, именуемое в США как "свобода слова и прессы", - отметил представитель внешнеполитического ведомства КНР. "Мы решительно призываем американскую сторону прекратить идеологические практики времен холодной войны", - отметил Чжао Лицзянь. "В ином случае Китай будет вынужден дать необходимый ответ", - подчеркнул он.

В понедельник госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты ужесточают правила работы для четырех китайских средств массовой информации, определив их статус как "иностранные представительства". Речь идет о Центральном телевидении Китая, агентстве China News Service, газетах "Жэньминь жибао" и Global Times. В соответствии с американским законодательством данные СМИ будут обязаны предоставлять списки своих сотрудников в США, отчитываться о кадровых перестановках, а также регистрировать во внешнеполитическом ведомстве собственность, которой они владеют или берут в аренду. По оценкам Госдепартамента США, данное решение идет в русле определения от 19 февраля иностранными представительствами ряда других китайских СМИ, включая агентство "Синьхуа", телеканал CGTN и Международное радио Китая.