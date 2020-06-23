В США заявили, что могут в июле-августе вновь обсудить с Россией контроль над вооружениями

ВЕНА, 23 июня. /ТАСС/. Россия и США договорились учредить рабочие группы по вопросам стратегической стабильности. Второй раунд переговоров двух стран может пройти в июле-августе, он зависит от результатов работы технических групп. Об этом сообщил во вторник спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли по итогам консультаций с РФ по стратегической стабильности в Вене.

Как рассказал Биллингсли, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поручили сторонам провести конструктивные переговоры и встреча межведомственных делегаций РФ и США по контролю над вооружениями заложила основу для создания рабочих групп по вопросам стратегической стабильности. Так, второй раунд переговоров "может пройти в июле-августе в Вене", отметил он. "Это зависит от результатов работы технических групп", - пояснил Биллингсли.

"Переговоры с Россией были настолько продуктивными, что мы нашли достаточно общего фундамента для учреждения нескольких технических групп, чтобы проработать детали того, как должно выглядеть будущее трехстороннее ядерное соглашение. Я говорю "трехстороннее", но россияне скажут "многостороннее", - отметил Биллингсли.

"Мы завершили переговоры с моим российским коллегой с договоренностью, что мы встретимся, как только будет возможность и как только будет достигнут прогресс в этих рабочих группах. В идеальном варианте, по моему мнению, это может произойти в конце июля или начале августа, чтобы проложить путь ко второму раунду переговоров в Вене", - сказал спецпредставитель Трампа.

По его словам, новый Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3) "должен затрагивать все ядерные вооружения, а не только стратегические", - сказал Биллингсли. "Мы, США, настаиваем, что новое соглашение - это не только желание администрации Трампа, но и Сената США <...>, что новый контроль над вооружениями должен затрагивать все ядерные вооружения, а не только так называемые стратегические ядерные вооружения", - подчеркнул он.

Консультации РФ и США

22 июня в Вене за закрытыми дверями состоялись российско-американские консультации по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Российскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Во главе американской был спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Стороны также обсудили вопрос продления ДСНВ.

ДСНВ был подписан Россией и США в 2010 году. Он остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Документ может быть продлен не более чем на пять лет, то есть до 2026 года, по обоюдному согласию сторон. Москва призывает Вашингтон не затягивать решение вопроса о продлении договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения.