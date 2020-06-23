Bloomberg: Индия намерена ускорить поставки С-400 из РФ из-за обострения на границе с КНР

ТАСС, 23 июня. Индия намерена добиваться поставок зенитных ракетных систем С-400 в более короткие сроки из-за роста напряженности на индийско-китайской границе. Об этом во вторник сообщает агентство Bloomberg .

Вместо оружия — камни и палки с гвоздями. В чем корни конфликта на границе Индии и Китая

По его информации, вести переговоры с такой целью будет министр обороны Индии Раджнатх Сингх, который уже находится в России. В ходе визита он встретится со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, стороны могут обсудить инциденты в Ладакхе, а также возможности по укреплению обороноспособности Индии, отмечает Bloomberg.

В 2018 году Москва и Нью-Дели заключили договор о поставках С-400 на сумму в $5 млрд. Согласно нынешним договоренностям, они должны быть доставлены в Индию в декабре 2021 года.

Кроме зенитных ракетных комплексов, индийская сторона заинтересована в приобретении 33 новых истребителей МиГ-29 и СУ-30МКИ. Также во время пребывания в Москве индийским министром будет поднят вопрос о покупке запчастей и деталей для военной техники российского производства. Отмечается, что Россия - крупнейший поставщик продукции оборонного назначения в Индии.

В ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван на союзной территории Ладакх произошли столкновения между индийскими и китайскими военными. По данным индийских армейских источников, на которые ссылаются местные СМИ, огнестрельное оружие не применялось - в ход шли палки и камни. Не менее 20 военнослужащих Индии погибли, 76 ранены, источники в индийский армии также утверждают, что около 45 китайских солдат были убиты и ранены.

Ситуация в Ладакхе обострилась после того, как в начале мая там произошли столкновения с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. Более 100 человек с обеих сторон получили ранения. В дальнейшем Индия и Китай заявили, что прилагают усилия для поддержания стабильности.