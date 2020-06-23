Экс-президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы

БИШКЕК, 23 июня. /ТАСС/. Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили во вторник к 11 годам и двум месяцам лишения свободы. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

"Суд Первомайского района Бишкека признал Атамбаева виновным и назначил ему наказание в виде 11 лет и двух месяцев лишения свободы", - сказал Слесарев. По его словам, судьи также приняли решение конфисковать принадлежащее бывшему президенту имущество.

Как заверил адвокат, сторона защиты считает данный приговор несправедливым и в ближайшее время намерена обжаловать его в вышестоящей инстанции. Ранее прокуроры в ходе прений предлагали суду приговорить Атамбаева к 15 годам заключения.

Экс-глава государства, который неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес и считает данный судебный процесс политическим преследованием, признан судьями виновным по статье "Коррупция" УК Киргизии. В частности, суд посчитал, что Атамбаев имеет отношение к незаконному освобождению из исправительной колонии в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева.

По официальной версии, заключенный был признан смертельно больным и по этой причине отпущен на свободу, после чего он сразу же уехал из Киргизии. Впоследствии выяснилось, что медицинское заключение было фальсифицировано.

Фигурантами данного дела помимо Атамбаева являются 19 человек.

Как задерживали экс-президента

Возглавлявший Киргизию в 2011-2017 годах Атамбаев был задержан 8 августа 2019 года в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации. Сторонники бывшего главы государства, который неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, оказали сопротивление, в ходе операции погиб один сотрудник спецназа. За время противостояния за медицинской помощью обратились более ста человек, в том числе сотрудники милиции.

Через несколько дней после задержания бывшему президенту вручено уведомление в подозрении в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организации массовых беспорядков, организации убийства, организации покушения на убийство, а также в организации захвата заложников, коррупции при незаконном освобождении из заключения криминального авторитета Батукаева, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконной сделке со зданием промышленной группы "Форум" в Бишкеке и незаконном получении земельных участков в селе Кой-Таши в Иссык-Кульской области. Атамбаев находится в СИЗО Госкомитета нацбезопасности Киргизии с 8 августа 2019 года.