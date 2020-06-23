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Фигурант по делу против Порошенко Егор Божок отстранен от должности замглавы МИД Украины

Бывшему президенту Украины грозит от 7 до 10 лет лишения свободы

КИЕВ, 23 июня. /ТАСС/. Правительство Украины отстранило Егора Божка от должности заместителя министра иностранных дел страны, который является фигурантом уголовного дела против пятого президента страны Петра Порошенко. Об этом сказано в распоряжении кабинета министров, опубликованном на сайте правительства.

"Поддержать заявление заместителя министра иностранных дел Украины Божка Егора Валерьевича об отстранении его от исполнения полномочий заместителя министра иностранных дел Украины", - говорится в документе.

10 июня офис президента сообщил о предъявлении обвинения Порошенко. Он подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания "явно преступного приказа" склонил председателя Службы внешней разведки Украины Божка к превышению власти и служебных полномочий путем назначения своим заместителем Сергея Семочко. По этим обвинениям Порошенко грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Ранее Печерский районный суд Киева принял решение отложить до 1 июля рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения для Порошенко в виде личного обязательства по делу о назначении замглавы Службы внешней разведки.

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