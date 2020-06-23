В МИД Китая назвали болтовней слова советника Трампа о прекращении торговой сделки

ПЕКИН, 23 июня. /ТАСС/. Заявления, сделанные главой Национального совета по торговле при Белом доме Питером Наварро относительно намерений Соединенных Штатов прекратить торговую сделку с Китаем, являются болтовней. Об этом заявил во вторник в ходе брифинга официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Что касается слов этого политикана (Питера Наварро - прим. ТАСС), то они являются абсолютно безответственной болтовней и в полной мере смехотворны. Он систематически лжет от начала и до конца, совершенно не имея честности и порядочности", - заявил представитель внешнеполитического ведомства КНР.

В понедельник Наварро, являющийся советником президента США Дональда Трампа, сообщил телеканалу Fox New, что американский лидео намерен прекратить действие соглашения с КНР на фоне растущей уверенности американской разведки в том, что новый коронавирус якобы был создан в стенах лаборатории в китайском городе Ухань.

Позднее агентство Bloomberg распространило заявление Наварро о том, что его высказывания были вырваны из контекста. Как отметил советник Трампа, его слова "не касались первой фазы торговой сделки, которая сохраняется".

Церемония заключения соглашения по первой фазе торговой сделки между двумя странами состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года действия соглашения и на $123,3 млрд в течение второго года. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других товарах. По словам Трампа, сделка позволит сократить торговый дефицит.