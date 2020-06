Болтон заявил, что ему неизвестно мнение Трампа о Путине

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что ему неизвестно, как глава Белого дома Дональд Трамп относится к президенту России Владимиру Путину.

"Что касается оценки Трампа в отношении Путина, то он никогда не выражал своего мнения при мне. Я никогда не спрашивал, что Трамп думает про него, возможно, боясь того, что могу услышать. Его персональный взгляд на российского лидера оставался загадкой", - говорится в поступившей во вторник в продажу книге Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir).

Болтон был отправлен в отставку с поста помощника по национальной безопасности в сентябре прошлого года. Его мемуары, содержащие весьма негативные оценки деятельности Трампа, должны были выйти в свет в марте, однако затем их публикация была отложена до мая. В конце апреля стало известно, что книга должна выйти 23 июня. Издательство Simon and Schuster ранее опубликовало предисловие к книге, согласно которому Болтон, в частности, сравнивает подход хозяина Белого дома к внешней политике со сделками с недвижимостью, что ведет к ослаблению позиций США.

Трамп объявил о назначении Болтона своим помощником по нацбезопасности в марте 2018 года, а через 18 месяцев отправил его в отставку.