Трамп заявил, что за порчу памятников в США будет грозить до 10 лет тюрьмы

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Порча памятников в США будет караться лишением свободы на срок до 10 лет. Об этом заявил во вторник американский президент Дональд Трамп.

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"Я разрешил федеральному правительству арестовывать всех, кто занимается вандализмом и разрушает памятники, статуи и другую федеральную собственность в США, и применять к ним [наказание] вплоть до десяти лет лишения свободы в соответствии с законом о сохранении мемориалов ветеранам и другими касающимися этого вопроса актами", - написал американский лидер в своем Twitter.

Трамп также отметил, что его распоряжение вступает в силу немедленно и может применяться в отношении уже совершенных актов вандализма.

Очередная волна борьбы с памятниками политическим деятелям прошлого началась в США на фоне массовых протестов в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая удушающий прием, в результате которого Флойд вскоре умер в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения.

Акции протеста зачастую перерастали в беспорядки и грабежи. В некоторых случаях вандалы крушили памятники деятелям Конфедерации, объединявшей штаты рабовладельческого юга во время Гражданской войны в США (1861-1865). Кроме того, были снесены несколько памятников мореплавателю Христофору Колумбу, первооткрывателю Америки для европейцев, а также монумент первому президенту США (в 1789-1797 годах) Джорджу Вашингтону.