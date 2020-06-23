Спецпредставитель Трампа заявил, что США еще не приняли решение о будущем ДСНВ

ВЕНА, 23 июня. /ТАСС/. Вашингтон еще не принял решение относительно продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3). Об этом сообщил во вторник спецпредставитель президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

"Я бы сказал, что мы еще не приняли то или иное решение. Тем не менее, мы четко сказали, что простое сохранение конструкции двустороннего контроля над ядерными вооружениями времен холодной войны в быстро развивающемся мире, в котором есть третья страна со стремлением к паритету, больше не будет иметь смысла", - сказал Биллингсли на пресс-конференции в Вене, отвечая на вопрос, какое решение приняли США по ДСНВ.

22 июня в Вене за закрытыми дверями состоялись российско-американские консультации по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Российскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Во главе американской был Биллингсли. Стороны также обсудили вопрос продления ДСНВ.