Болтон: Трамп в 2018 году хотел, чтобы Путин приехал с визитом в Вашингтон

ТАСС, 23 июня. Президент США Дональд Трамп в 2018 году хотел провести встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Вашингтоне, однако Москва предпочла организовать саммит на территории третьей страны, и он состоялся в Хельсинки. Об этом бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал в своей книге "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома", которая во вторник поступила в продажу.

"Трамп действительно хотел, чтобы Путин приехал с визитом в Вашингтон, но это не соответствовало российским намерениям, и мы начали бурные дискуссии относительно Хельсинки и Вены", - пишет Болтон. По его словам, российская сторона предлагала провести саммит в Вене, американская - в Хельсинки. Тогда, кстати, Трамп и поинтересовался у своих помощников, "входит ли Финляндия в состав России", а получив отрицательный ответ, спросил, является ли Финляндия "российским сателлитом".

В конечном итоге встреча Путина и Трампа состоялась в Хельсинки в июле 2018 года.

Книга Болтона вызвала серьезное недовольство со стороны Трампа, и Белый дом пытался через суд помешать ее публикации, утверждая, что в ней есть секретные сведения, не подлежащие разглашению. Однако истинная причина этих возражений заключается в том, что мемуары содержат более чем нелицеприятную характеристику нынешнего главы американской администрации. Негативные оценки бывшего помощника особенно неприятны для Трампа с учетом президентских выборов, которые запланированы в США на 3 ноября.