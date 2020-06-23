Защита обвиняемого по делу MH17 потребовала допросить более 100 свидетелей

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 23 июня. /ТАСС/. Адвокаты россиянина Олега Пулатова, проходящего обвиняемым по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года, потребовали допросить более 100 свидетелей. Об этом сообщила во вторник на брифинге судья Марье Кнейфф, отвечающая за работу со СМИ.

В последние два дня на суде свою позицию излагала защита, по мнению которой на многие вопросы еще нет ответов, а следователям предстоит еще много работы. "Защита установила два сценария, которые не могут быть исключены, - констатировала Кнейфф. - Это сценарий военного самолета, в соответствии с которым в районе крушения рейса MH17 в небе находился украинский военный самолет. Кроме того, защита не исключает сценарий украинского "Бука", который предполагает, что самолет был сбит ракетой, выпущенной украинской армией". "В связи с этим защита считает необходимым проведение дополнительных расследований в отношении этих двух сценариев, - подчеркнула она. - Для этого адвокаты хотят допросить более 100 свидетелей и экспертов. Они также хотели бы прослушать оригинальную запись речевого самописца и провести ее технический анализ".

Ранее прокуратура Нидерландов представила данные расследования. Обвинение заявило, что изучило различные возможные сценарии трагедии и установило один из них в качестве основного. Это сценарий, напомнила Кнейфф, в соответствии с которым рейс MH17 был якобы сбит ополченцами Донецкой народной республики из ЗРК "Бук" с поля под поселком Первомайский. По мнению прокуратуры, расследование по большей части завершено.

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Для уголовного расследования трагедии была создана ССГ, которая в июне 2019 года заявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. По данным следствия, первые трое являются гражданами России, а Харченко имеет гражданство Украины. Их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории России. Судебный процесс над ними начался 9 марта.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы российской стороны в ходе проведения расследования.