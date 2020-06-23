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НАТО приветствует переговоры России и США по вооружениям

Альянс призывает подключить к переговорам Китай

БРЮССЕЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Североатлантический альянс приветствует прошедшие в Вене переговоры России и США по контролю над вооружениями и призывает подключить к ним Китай. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник, выступая в "Германском фонде Маршалла" в Брюсселе.

"Тот факт, что Россия и США сели за стол переговоров и ведут консультации по контролю над вооружениями, имеет огромное значение для НАТО и для безопасности всего мира, мы приветствуем это. Конечно, очень важно, чтобы к этой дискуссии подключился Китай", - сказал Столтенберг.

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