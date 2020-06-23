ВМС США подписали контракт на первые две АПЛ с баллистическими ракетами класса Columbia

ТАСС, 23 июня. Военно-морские силы США подписали контракт на строительство первых двух атомных подводных лодок (АПЛ) с баллистическими ракетами класса Columbia. Об этом говорится в сообщении компании General Dynamics Electric Boat (входит в состав концерна General Dynamics).

"ВМС США сообщили 22 июня о подписании дополнения к основному контракту [на разработку подлодок класса Columbia - прим. ТАСС], предполагающего завершение проектирования этих подлодок и проведение инженерных и вспомогательных работ. В рамках дополнения реализован опцион стоимостью $9,47 млрд на строительство первых двух субмарин данного класса", - сообщили в компании.

"Мы прикладываем усилия для начала полномасштабных работ по строительству подлодок [класса Columbia] до конца текущего года", - приводит ее пресс-служба слова генерального директора компании Кевина Грейни.

ВМС США намерены закупить 12 подлодок класса Columbia, которые предназначены для замены атомных подводных лодок класса Ohio. Номера первых двух новых субмарин - SSBN 826 и SSBN 827, их имена еще не утверждены. Предполагается, что каждая подлодка нового класса будет вооружена 16 баллистическими ракетами Trident D5.