Болтон: Трамп был недоволен тем, что Украина является препятствием для сближения США и РФ

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выражал недовольство тем, что ситуация на Украине осложняет улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом бывший помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон рассказал в своей книге "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома", которая во вторник поступила в продажу.

Болтон описывает якобы имевшую место в конце августа 2019 года дискуссию по видеосвязи. В число ее участников входили Болтон, Трамп, а также ряд сотрудников администрации США. Они обсуждали, в частности, Украину и НАТО.

По версии Болтона, Трамп тогда предложил, чтобы военную помощь Украине оказывал Североатлантический альянс, а не США. "Украина - это стена между нами и Россией", - добавил Трамп. Как отмечает Болтон, по его мнению, Трамп имел в виду, что Украина является "препятствием для сближения Москвы и Вашингтона".

После этого Трамп, по словам Болтона, поручил вице-президенту США Майклу Пенсу позвонить генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. Американский лидер якобы дал Пенсу указание уведомить Столтенберга о том, что помощь Украине должен предоставлять Североатлантический альянс, а не Вашингтон. Позже Трамп изменил это решение, говорится в книге.

Ранее Минюст США подал в суд на Болтона в связи с готовящейся публикацией его книги. Власти США утверждают, что Болтон нарушил обязательства о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну, которые он взял на себя, став помощником президента. Трамп объявил о назначении Болтона на эту должность в марте 2018 года, а уже через 18 месяцев отправил его в отставку.