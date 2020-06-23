Вучич планирует обсудить с Путиным ситуацию на Балканах

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич, прибывший в Москву на торжества по случаю 75-й годовщины Победы, на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что планирует обсудить ситуацию на Балканах.

"Еще раз хочу выразить благодарность и большую признательность вам лично, господин президент и дорогой друг, за однозначную поддержку жизненно важных национальных и государственных интересов Сербии, особенно ее территориальной целостности и суверенитета. Как знаете, у нас на западных Балканах очень сложная политическая ситуация. Поговорю с вами по этому вопросу", - сказал Вучич, отметив, что политические отношения между двумя государствами находятся на самом высоком уровне. Президент Сербии также подчеркнул, что Сербия сохраняет военный нейтралитет.

Вучич также напомнил о том, что Путина ждут в Сербии с визитом. "Конечно, мы ожидаем вас до конца года в Белграде, в Сербии и, надеюсь, что у нас будет возможность оказать вам теплый прием и гостеприимство, которые вы нам всегда оказываете", - сказал сербский лидер.

Он подчеркнул, что рад новой встрече и возможности поговорить по всему комплексу двусторонних отношений. "Сербия и Россия являются искренними друзьями, и хотел бы прежде всего поблагодарить вас за то, что вы всегда находите время для Сербии. Это для нас очень важно и мы это очень ценим", - добавил он. Вучич выразил надежду на то, что вместе многое удастся сделать для увеличения двустороннего товарооборота.

Вучич поблагодарил Путина за помощь, оказанную Сербии в борьбе с коронавирусом. Отдельную благодарность он выразил за приглашение побывать на параде Победы. "Мы гордимся нашей совместной победой. Вы все сделали по вопросу сохранения исторической памяти о Второй мировой войне, но мы будем помогать по этому вопросу", - заверил он.