В Северной Македонии с 26 июня откроют границы

ЗАГРЕБ, 23 июня. /ТАСС/. Правительство Северной Македонии на основании оценок Национальной комиссии по вирусным заболеваниям приняло решение с 26 июня открыть государственные границы и с 1 июля возобновить работу аэропортов для восстановления авиасообщения. Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении пресс-службы кабинета министров республики.

"Правительство Республики Северная Македония на сегодняшнем 72-м заседании приняло решение с пятницы, 26 июня, полностью открыть все пограничные пункты для беспрепятственного передвижения людей и автомобилей без необходимости предъявления ПЦР-тестов [на наличие коронавируса] и домашней самоизоляции или обязательного карантина", - подчеркивается в сообщении пресс-службы кабмина.

Согласно этому решению правительства, отмечается также в сообщении, со среды, 1 июля, будут открыты для авиасообщения международный аэропорт в Скопье, а также аэропорт в Охриде.

Кроме того, с 26 июня возобновят работу спортзалы и спа-центры, будет снят запрет на осуществление организованных транспортных перевозок. Также с этого дня ресторанам будет разрешено обслуживать клиентов в помещениях, а не только на террасах.

После открытия 28 мая в Северной Македонии кафе и ресторанов, а также отмены с 27 мая комендантского часа число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией значительно превысило показатели, наблюдавшиеся в период действия ограничительных мер. К настоящему моменту в республике зарегистрировано 5 311 инфицированных, 2 048 выздоровевших и 251 умерший.