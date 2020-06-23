Трамп заявил, что подпишет исполнительный указ, позволяющий строго наказывать вандалов

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подпишет специальный исполнительный указ, позволяющий наказывать вандалов длительными тюремными сроками за порчу памятников. Об этом американский лидер сообщил во вторник журналистам на Южной лужайке Белого дома.

Трампа попросили пояснить, как будет выполняться озвученное им ранее решение применять к вандалам наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. "Я вскоре подпишу исполнительный указ", - ответил он. По словам президента, в этом документе будут более четко прописаны соответствующие положения, которые уже имеются в американском законодательстве.

"Прошлым вечером мы остановили нападение на великий памятник - монумент Эндрю Джексону на Лафайет-сквер", - подчеркнул Трамп. "Множество людей уже за решеткой и отправятся за решетку сегодня. Они уже там, но мы рассматриваем возможность длительных тюремных сроков в соответствии с законом", - добавил он.

Президент назвал протестующих, попытавшихся повалить памятник, "хулиганами, анархистами и подстрекателями". "Они плохие люди, они не любят нашу страну. И они [больше] не будут сносить памятники, я просто хочу, чтобы это было ясно", - заявил он. Трамп также в очередной раз подчеркнул, что федеральное правительство готово помочь властям штатов пресекать беспорядки, если это будет необходимо.

Беспорядки у Белого дома

В понедельник вечером полиция в Вашингтоне применила перцовый газ для разгона протестующих, пытавшихся снести памятник седьмому президенту США Эндрю Джексону (1767-1845). Демонстранты накинули веревки на статую, расположенную на площади Лафайет-сквер перед Белым домом, и принялись раскачивать ее. Полицейские вмешались в ситуацию и начали возводить ограждения вокруг памятника. В результате полицейским удалось оттеснить протестующих. Некоторые демонстранты были задержаны.

Как сообщала газета The Washington Post, протестующие нанесли краской на колонны расположенной там же церкви Святого Иоанна буквы BHAZ, что расшифровывается, как Black House Autonomous Zone ("Автономная зона черного дома"). Надпись была отсылкой к происходящему в Сиэтле, где демонстранты ранее объявили один из центральных районов города "автономной зоной".

Комментируя беспорядки, Трамп заявил, что разрешил "федеральному правительству арестовывать всех, кто занимается вандализмом и разрушает памятники, статуи и другую федеральную собственность в США", и применять к ним наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Он также отметил, что его распоряжение фактически действует задним числом и может применяться в отношении уже совершенных актов вандализма.