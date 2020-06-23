Помпео: США намерены не допустить покупку Ираном новых истребителей у России и Китая

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены не допустить покупку Ираном новых российских и китайских истребителей, если истечет срок действия оружейного эмбарго ООН. Такое заявление опубликовал во вторник в Twitter госсекретарь США Майкл Помпео.

"Если оружейное эмбарго ООН в отношении Ирана истечет в октябре, то Иран сможет покупать новые истребители, такие как российские Су-30 и китайские J-10. При наличии у Ирана этих имеющих высокую огневую мощь самолетов под его прицелом могут оказаться Европа и Азия. США никогда не допустят этого", - написал он.

Ранее США представили на рассмотрение Совета Безопасности (СБ) ООН резолюцию о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, несмотря на озвученные аргументы России против этого.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров направил на имя генсека ООН, а также председателя СБ письмо, в котором говорится об отсутствии объективных оснований для обсуждения в Совбезе продления оружейного эмбарго в отношении Ирана.

Как напомнил глава МИД РФ, предусмотренный резолюцией 2231 СБ ООН порядок поставок в Иран вооружений и военной техники носит временный характер. Лавров уточнил, что применение положений об ограничениях на ввоз оружия в Иран после 18 октября 2020 года никогда не предполагалось и не существует ни правовых, ни иных причин пересматривать это.