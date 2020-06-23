NYT: в ЕС после открытия границ могут временно не впускать жителей России, США и Бразилии

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Евросоюз рассматривает возможность временного отказа во въезде на свою территорию для жителей России, США и Бразилии в связи с сохраняющейся неблагополучной ситуацией с распространением коронавируса. Об этом сообщила во вторник электронная версия газеты The New York Times .

Ее журналисты ознакомились с проектами документов, которые находятся на рассмотрении в Брюсселе перед частичным открытием внешних границ ЕС с 1 июля. По сведениям издания, в настоящее время в ходе этих дискуссий обсуждают "два потенциальных списка" стран, из которых будет разрешен въезд в Евросоюз. Россия, США и Бразилия не входят в их число. В оба перечня, к примеру, включены Китай, Вьетнам и Уганда.

Списки составлены на основе данных о том, сколько в указанных государствах было случаев заражения коронавирусом за последние 14 дней в расчете на 100 тыс. человек, отмечает издание.

По его сведениям, в ЕС, согласно последним оценкам, зафиксировали 16 случаев заражения на 100 тыс. человек. Как отмечает газета, в России, согласно ее данным, было 80 случаев, в США - 107, а в Бразилии - 190.

По информации источников The New York Times, списки пока не утверждены, это может произойти в начале следующей недели. Предполагается, что перечни будут пересматриваться каждые две недели.