Париж напомнил Минску о его международных обязательствах после задержания оппозиционеров

ПАРИЖ, 24 июня. /ТАСС/. МИД Франции назвал задержание претендентов на пост президента Белоруссии нарушением международных обязательств Минска и призвал его обеспечить свободу выражения мнения на манифестациях. Соответствующее заявление распространила во вторник вечером пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Заключение под стражу двух кандидатов на грядущих президентских выборах в Белоруссии и задержания простых граждан и журналистов в ходе недавних манифестаций в поддержку [участников избирательной кампании] противоречит международным обязательствам Белоруссии, являющейся членом ОБСЕ, - констатировал французский МИД. - Франция призывает Белоруссию соблюдать свои обязательства и обеспечивать свободу выражения мнений и проведения демонстраций".

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. В республике завершился сбор подписей по выдвижению кандидатов, к которому первоначально приступили 15 инициативных групп. В процессе этого этапа избирательной кампании от участия в выборах отказались четыре претендента. Подписи для проверки в избиркоме сдали семь претендентов. Регистрация кандидатов пройдет с 5 по 14 июля.

В ходе сбора подписей был задержан Сергей Тихановский, являющийся главой инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты Светланы Тихановской, а также более 10 его соратников. По подозрению в совершении экономических преступлений и создании преступной организации был задержан претендент на пост президента Виктор Бабарико и его сын Эдуард, возглавляющий его предвыборный штаб. Оба находятся в СИЗО КГБ. Им предъявлены обвинения, суть которых в КГБ не разглашают.

По данным белорусской милиции, 19-21 июня в ряде городов страны прошли несанкционированные массовые мероприятия, в результате которых было составлено около 300 административных протоколов. Большинству задержанных суды уже назначили административные аресты и штрафы.