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75-летие Победы

Лукашенко прибыл в Москву на парад Победы

Во время визита у белорусского лидера будет возможность переговорить с российским президентом Владимиром Путиным о вопросах двусторонних отношений

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в российскую столицу, где 24 июня вместе с сыновьями примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ТАСС сообщили в посольстве Белоруссии в Москве.

"Президент Лукашенко уже прибыл в Москву", - сказали в диппредставительстве.

Во время визита у Лукашенко будет возможность переговорить с российским президентом Владимиром Путиным о вопросах двусторонних отношений. Главы двух стран обычно регулярно встречаются лично, однако в последние месяцы пандемия коронавируса внесла свои коррективы в привычный ход вещей. Хотя Лукашенко заявлял, что готов провести саммит Евразийского экономического союза 19 мая в Минске в очном формате, в итоге он все же прошел в формате видеоконференции.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия75-летие Победы
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