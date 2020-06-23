Лукашенко прибыл в Москву на парад Победы

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в российскую столицу, где 24 июня вместе с сыновьями примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ТАСС сообщили в посольстве Белоруссии в Москве.

"Президент Лукашенко уже прибыл в Москву", - сказали в диппредставительстве.

Во время визита у Лукашенко будет возможность переговорить с российским президентом Владимиром Путиным о вопросах двусторонних отношений. Главы двух стран обычно регулярно встречаются лично, однако в последние месяцы пандемия коронавируса внесла свои коррективы в привычный ход вещей. Хотя Лукашенко заявлял, что готов провести саммит Евразийского экономического союза 19 мая в Минске в очном формате, в итоге он все же прошел в формате видеоконференции.