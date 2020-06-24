Трамп: федеральные власти США защитят главные монументы страны от протестующих

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Федеральное правительство США гарантирует охрану главных национальных монументов от участников акций протеста и беспорядков, идущих в стране с конца мая. Это подчеркнул президент США Дональд Трамп, выступая во вторник в Юме в штате Аризона, куда он приехал знакомиться с ходом сооружения заградительной стены на границе с Мексикой.

"Этого (сноса памятников - здесь и далее прим. ТАСС) в федеральном [масштабе] происходить не будет. Иначе они (участники таких акций протеста) дорого заплатят, и они это знают", - пообещал Трамп. Он комментировал имевшую место в понедельник поздно вечером попытку демонстрантов повалить прямо у Белого дома памятник седьмому президенту США Эндрю Джексону (1767-1845). "Откровенно говоря, я не думаю, что они даже знают, кого сбрасывают <...> Это не протестующие. Это подстрекатели", - заявил американский лидер. По его словам, "федеральные статуи, монументы, здания" - прежде всего в столице США - будут надежно защищены.

Трамп подтвердил намерение подписать указ, позволяющий карать тюремным заключением на срок до 10 лет протестующих, даже если они лишь "попытаются обезобразить" какой-то монумент или статую. "Так что у нас сейчас много людей [уже] находится в тюрьме, а другие туда направятся", - сказал Трамп про задержанных участников беспорядков.

При этом глава администрации США отметил, что американские власти рассмотрят возможность обеспечить упомянутому указу обратную силу для более сурового наказания участников беспорядков. "Мы изучим этот момент с точки зрения обратной силы. Мы можем вернуться [к недавним беспорядкам] и изучить нанесенный ими (вандалами) ущерб", - предупредил Трамп.

Кроме того, глава Белого дома возложил ответственность за порчу имущества в ходе продолжающихся акций протеста и беспорядков в стране в основном на власти штатов. "Штаты были слабыми, чрезвычайно слабыми в плане защиты своего наследия и культурного достояния", - считает Трамп. Он указал, что федеральное правительство в этой ситуации готово прийти на помощь властям штатов.

Массовые беспорядки и протесты против расового неравенства и произвола полиции вспыхнули во многих районах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его аресте 25 мая жесткий удушающий прием. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час. Затем в ряде американских городов протестующие принялись сносить памятники различным историческим фигурам, в том числе мореплавателю Христофору Колумбу, открывшему для европейцев Новый Свет.