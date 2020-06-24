СМИ: Ким Чен Ын отложил план применения военных действий в отношении Южной Кореи

ТАСС, 24 июня. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын отложил реализацию плана по осуществлению военных действий, направленных против Республики Корея. Соответствующее решение он принял на предварительном заседании 5-й сессии Центральной военной комиссии (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК) 7-го созыва в формате видеоконференции, передает в среду Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"На предварительном заседании ЦВК ТПК дал оценку сложившейся в последнее время ситуации и отложил план по военному действию против Юга, который представил Генштаб КНА (Корейской народной армии - прим. ТАСС) на 5-ю сессию ЦВК партии 7-го созыва", - указывает агентство.

Отмечается, что в ходе встречи рассмотрены ключевые проекты военной политики, которые будут выноситься на рассмотрение в рамках предстоящей 5-й сессии Центральной военной комиссии ТПК 7-го созыва. "Исследованы доклады и постановления, которые будут представлены на настоящее заседание, а также разные документы, где отражены государственные меры по дальнейшему укреплению военной силы сдерживания страны", - отмечает ЦТАК.

22 июня ЦТАК сообщило, что издательства и типографии Пхеньяна напечатали 12 млн пропагандистских листовок для распространения на территории Республики Корея. Отмечалось, что типографии других городов народно-демократической республики намерены произвести дополнительно несколько миллионов листовок. ЦТАК также информировал о завершении подготовки оборудования для распространения агитационных материалов. В частности, для доставки планируется задействовать более 3 тыс. воздушных шаров.

16 июня КНДР взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне в ответ на распространение пропагандистских листовок южнокорейскими активистами. Напряженность в отношениях Севера и Юга усилилась еще больше после того, как Генштаб КНДР объявил о планах разместить в районах Кымгансан и Кэсон подразделения Корейской народной армии, восстановить свернутые ранее по договоренности с Сеулом посты охраны в наиболее опасных районах демилитаризованной зоны, а также возобновить все виды военных учений вблизи границы с Югом.