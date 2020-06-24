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СМИ: Ким Чен Ын отложил план применения военных действий в отношении Южной Кореи

В ходе заседания Центральной военной комиссии Трудовой партии КНДР были рассмотрены ключевые проекты военной политики

ТАСС, 24 июня. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын отложил реализацию плана по осуществлению военных действий, направленных против Республики Корея. Соответствующее решение он принял на предварительном заседании 5-й сессии Центральной военной комиссии (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК) 7-го созыва в формате видеоконференции, передает в среду Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"На предварительном заседании ЦВК ТПК дал оценку сложившейся в последнее время ситуации и отложил план по военному действию против Юга, который представил Генштаб КНА (Корейской народной армии - прим. ТАСС) на 5-ю сессию ЦВК партии 7-го созыва", - указывает агентство.

Отмечается, что в ходе встречи рассмотрены ключевые проекты военной политики, которые будут выноситься на рассмотрение в рамках предстоящей 5-й сессии Центральной военной комиссии ТПК 7-го созыва. "Исследованы доклады и постановления, которые будут представлены на настоящее заседание, а также разные документы, где отражены государственные меры по дальнейшему укреплению военной силы сдерживания страны", - отмечает ЦТАК.

22 июня ЦТАК сообщило, что издательства и типографии Пхеньяна напечатали 12 млн пропагандистских листовок для распространения на территории Республики Корея. Отмечалось, что типографии других городов народно-демократической республики намерены произвести дополнительно несколько миллионов листовок. ЦТАК также информировал о завершении подготовки оборудования для распространения агитационных материалов. В частности, для доставки планируется задействовать более 3 тыс. воздушных шаров.

16 июня КНДР взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне в ответ на распространение пропагандистских листовок южнокорейскими активистами. Напряженность в отношениях Севера и Юга усилилась еще больше после того, как Генштаб КНДР объявил о планах разместить в районах Кымгансан и Кэсон подразделения Корейской народной армии, восстановить свернутые ранее по договоренности с Сеулом посты охраны в наиболее опасных районах демилитаризованной зоны, а также возобновить все виды военных учений вблизи границы с Югом.

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КНДРРеспублика КореяКим Чен Ын
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