WSJ: граждане Китая в 2017 году направили сотни тысяч долларов в фонд республиканцев

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. /ТАСС/. Граждане КНР, которые, предположительно, имели связи с представителями китайских властей, инвестировали в 2017 году сотни тысяч долларов в фонд, собирающий средства на финансирование кампании по переизбранию президента США Дональда Трампа, а также других политиков из Республиканской партии. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal.

По ее утверждению, средства на счет фонда Trump Victory поступали от четырех китайских граждан, которые рассчитывали таким образом добиться приглашений на собрания представителей Республиканской партии, а также сблизиться с Трампом и, предположительно, получить возможность оказывать на него влияние. Некоторые из тех, кто переводил средства на счета указанного фонда, имели, по данным газеты, связи с членами аппарата госбезопасности КНР, в том числе организациями, тесно сотрудничающими с китайскими военными. При этом, по сведениям The Wall Street Journal, имели место случаи, когда эти люди "отчитывались о своих успехах крупным китайским политическим деятелям".

Как указывает газета, в мае 2017 года три гражданина КНР, которые пожертвовали значительные суммы фонду Trump Victory, посетили в качестве гостей закрытую встречу в США, организованную членом Национального комитета Республиканской партии от штата Калифорния Шоном Стилом. На этой встрече якобы обсуждались стратегии проведения предвыборных кампаний республиканцев, а также другие внутрипартийные вопросы. На запрос газеты Национальный комитет Республиканской партии подчеркнул, что после этого Стилу было указано прекратить контакты с гражданами КНР с целью "не допустить иностранного вмешательства" в политический процесс. При этом партия подчеркнула, что не намерена возвращать переведенные на счета фонда средства, так как это не шло вразрез с правилами финансирования предвыборных кампаний.

The Wall Street Journal подчеркивает, что авторам статьи не удалось выявить какие-либо нарушения, связанные с переводами, поступившими на счета фонда со стороны четырех китайских граждан. Также издание не приводит свидетельства того, что сам Трамп знал о подобных пожертвованиях. Газета утверждает, что финансирование со стороны китайских граждан поначалу приносило свои плоды, приведя в том числе к приглашению на встречу республиканцев, однако затем подобные успехи сошли на нет сначала из-за торговых разногласий между двумя странами, а позднее на фоне пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.