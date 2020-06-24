США и Япония обсуждают на уровне СНБ возможный отказ Токио от размещения ПРО

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. США и Япония обсуждают на уровне Советов нацбезопасности возможный отказ Токио от развертывания комплексов противоракетной обороны американского производства Aegis Ashore. Об этом заявил во вторник директор Агентства по ПРО Минобороны США Джон Хилл на видеосеминаре в Вашингтоне, конференцию организовала НКО, выступающая за создание глобальной ПРО США.

"Пентагон следит за новостями, поступившими на прошлой неделе, в частности в связи с заявлением министра обороны Японии Таро Коно (о прекращении программы развертывания комплексов - прим. ТАСС). Япония - это наш значительный партнер, мы активно сотрудничаем по военным закупкам", - сказал вице-адмирал ВМС. "Мы остаемся в тесной координации с Японией. Сейчас мы работаем на уровне Советов национальной безопасности для принятия дальнейшего решения", - добавил Хилл.

По словам директора по операциям Индо-Тихоокеанского командования США контр-адмирала Стива Келера, угрозы в регионе не изменились. "Между военными двух стран сложилось очень прочное взаимодействие. Мы продолжим сотрудничество по баллистической противоракетной обороне и другим вопросам, - отметил он. - Продолжим работу для нахождения лучшего решения, для [противодействия] общим угрозам".

18 июня Ранее.

15 июня о прекращении программы объявил глава военного ведомства Таро Коно. Он сослался на то, что при пуске ракет с нынешних установок Aegis Ashore невозможно гарантировать падение их разгонных блоков строго в пределах военной базы или в море, что ставит под угрозу безопасность населения. Исправление этого недостатка, по его словам, потребует дополнительных значительных расходов и много времени. Эксперты в свою очередь указывают на то, что комплексы Aegis Ashore в заказанной комплектации не могут перехватывать баллистические ракеты последних модификаций, а также крылатые ракеты.

Администрация США уже санкционировала продажу Японии двух таких комплексов. Их предполагалось разместить в префектуре Ямагути на юго-западе острова Хонсю и в префектуре Акита в его северной части. По расчетам Токио, они должны были прикрывать фактически всю территорию страны от удара баллистических ракет. В то же время органы местного самоуправления так и не дали разрешения на установку Aegis Ashore, выражая сомнения в их безопасности.