{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президент Армении лишил себя права подписи при принятии конституционных изменений

Парламент страны ранее принял представленный группой депутатов провластной фракции "Мой шаг" проект конституционных изменений, которые позволят заменить председателя и членов Конституционного суда

ЕРЕВАН, 24 июня. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян подписал проект о внесении поправок в регламент Национального собрания (однопалатного парламента), согласно которым его подпись больше не будет требоваться при принятии конституционных изменений. Об этом в среду сообщила пресс-служба президента.

"24 июня президент Армении подписал поправки в закон "О регламенте Национального собрания", - говорится в сообщении.

Парламент Армении в понедельник на внеочередном заседании принял представленный группой депутатов провластной фракции "Мой шаг" проект конституционных изменений, которые позволят заменить председателя и членов Конституционного суда (КС) республики. Принятые парламентом изменения вступят в силу после их опубликования.

Оппозиционные фракции "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" бойкотировали внеочередное заседание. По законодательству страны, любой принятый законопроект после принятия Национальным собранием отправляется на подпись президенту Армении. Однако парламент наряду с изменениями в конституцию принял также во втором (окончательном) чтении поправки в свой регламент, разрешающий спикеру не направлять на подпись президенту утвержденный законодательным органом проект конституционных изменений, которые президент Саркисян подписал.

Армения - парламентская республика. Являясь главой государства, президент страны наделен ограниченными представительскими функциями, а вся полнота исполнительной власти сосредоточена в руках премьер-министра республики.

Теги
АрменияСаркисян, Армен Варданович
Болтон заверил, что писал книгу по памяти и уничтожил все секретные записи после отставки
Идея написать мемуары возникла "еще во время работы в администрации", отметил экс-советник президента США по национальной безопасности
Читать полностью