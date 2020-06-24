Президент Армении лишил себя права подписи при принятии конституционных изменений

ЕРЕВАН, 24 июня. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян подписал проект о внесении поправок в регламент Национального собрания (однопалатного парламента), согласно которым его подпись больше не будет требоваться при принятии конституционных изменений. Об этом в среду сообщила пресс-служба президента.

"24 июня президент Армении подписал поправки в закон "О регламенте Национального собрания", - говорится в сообщении.

Парламент Армении в понедельник на внеочередном заседании принял представленный группой депутатов провластной фракции "Мой шаг" проект конституционных изменений, которые позволят заменить председателя и членов Конституционного суда (КС) республики. Принятые парламентом изменения вступят в силу после их опубликования.

Оппозиционные фракции "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" бойкотировали внеочередное заседание. По законодательству страны, любой принятый законопроект после принятия Национальным собранием отправляется на подпись президенту Армении. Однако парламент наряду с изменениями в конституцию принял также во втором (окончательном) чтении поправки в свой регламент, разрешающий спикеру не направлять на подпись президенту утвержденный законодательным органом проект конституционных изменений, которые президент Саркисян подписал.

Армения - парламентская республика. Являясь главой государства, президент страны наделен ограниченными представительскими функциями, а вся полнота исполнительной власти сосредоточена в руках премьер-министра республики.