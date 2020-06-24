Власти США строго накажут тех, кто пытался поджечь церковь в Вашингтоне

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. /ТАСС/. Американские власти намерены строго наказать лиц, которые во время недавних беспорядков пытались поджечь церковь рядом с Белым домом, а также участвовали в других актах вандализма в стране. Об этом заявил во вторник вице-президент США Майкл Пенс во время выступления в штате Висконсин, трансляцию вели центральные телеканалы.

"Как вы знаете, только прошлой ночью вандалы снова обезобразили церковь Святого Иоанна через дорогу от Белого дома, несколько недель назад ее пытались поджечь. Они также пытались повалить памятник [седьмому] президенту США Эндрю Джексону", - сказал Пенс.

"Позвольте внести ясность: поджог церквей - это не протест. Осквернение синагог - это не свобода слова. В США не потерпят вандализма и насилия. Мы будем преследовать по всей строгости закона тех, кто это делает", - подчеркнул вице-президент США.

Массовые беспорядки и протесты против расового неравенства и произвола полиции вспыхнули во многих американских штатах после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его аресте 25 мая жесткий удушающий прием. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения.

Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час. Затем в ряде американских городов протестующие принялись сносить памятники различным историческим фигурам, в том числе мореплавателю Христофору Колумбу.