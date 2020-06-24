Болтон заявил, что Трамп пытался использовать власти Украины в своих политических целях

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп использовал свои возможности, чтобы добиться от украинских властей расследования в отношении своего политического соперника Джозефа Байдена. Об этом заявил во вторник бывший помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телекомпании Fox News в связи с выходом в свет его мемуаров "Комната, где это произошло: Мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir).

"Судя по моим наблюдениям, президент Трамп использовал на Украине властные полномочия, чтобы содействовать своим собственным политическим целям", - сказал он.

"Я не говорю, что Трампа не нужно было подвергать импичменту, я говорю лишь о том, что были вызывающие сожаление действия, не все из которых были бы поводом для импичмента, - продолжал Болтон. - Но демократы, добиваясь импичмента Дональда, взяли на вооружение стратегию, которая явно вела к неудаче, поскольку они преследовали прежде всего свои узкополитические цели".

В сентябре 2019 года Палата представителей с подачи демократов объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Как утверждали законодатели-демократы, Трамп пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского провести расследование деятельности на Украине сына Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Болтон был отправлен в отставку с поста помощника по национальной безопасности в сентябре прошлого года. Его мемуары, содержащие весьма негативные оценки деятельности Дональда Трампа, вышли в свет во вторник.