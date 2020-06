Болтон утверждает, что ушел в отставку из-за несогласия с Трампом по афганскому вопросу

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. /ТАСС/. Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон принял решение уйти в отставку после того, как американский лидер Дональд Трамп выдвинул идею пригласить представителей движения "Талибан" (запрещено в РФ) в загородную резиденцию Кэмп-Дэвид. Об этом Болтон сообщил во вторник в интервью телекомпании Fox News.

"Свое прошение об отставке я подготовил заранее, - отметил он. - Постепенно это желание крепло и последней каплей стало намерение президента Трампа пригласить талибов в Кэмп-Дэвид для подписания так называемого соглашения о мире в Афганистане. Я считал это плохим соглашением, полагал, что президент проводил неверную политику, а решение пригласить талибов в Кэмп-Дэвид - совершенно безответственным".

29 февраля нынешнего года в столице Катара Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Эта договоренность предполагает, что США могут полностью вывести войска из Афганистана к маю 2021 года. Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек.

Болтон был отправлен в отставку с поста помощника по национальной безопасности в сентябре прошлого года. Его мемуары под названием "Комната, где это произошло: Мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir), содержащие весьма негативные оценки деятельности Дональда Трампа, вышли в свет во вторник.