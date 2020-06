Болтон готов дать показания в Конгрессе по вопросу просьбы Трампа о помощи в переизбрании

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. /ТАСС/. Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что готов в Конгрессе дать показания относительно попыток Дональда Трампа добиться от китайских властей помощи в переизбрании на второй срок. Соответствующее заявление он сделал во вторник в интервью телеканалу Fox News в связи с выходом в свет его мемуаров "Комната, где это произошло: Мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir).

"Все мы, кто был на этой встрече, могли бы дать показания под присягой. Я тоже рад был бы сделать это", - указал он в ответ на вопрос ведущего относительно заявления представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера, который на слушаниях в финансовом комитете Сената Конгресса США назвал "абсолютной неправдой" утверждения Болтона о том, что Трамп якобы просил председателя КНР Си Цзиньпина помочь переизбраться на пост президента. "Это мои воспоминания, но я считаю более важными воспоминания китайской стороны", - подчеркнул бывший помощник президента США по нацбезопасности.

Ведущий также поинтересовался у Болтона, обсуждал ли он этот вопрос с членами американской администрации во время своей службы в Белом доме. "У меня было несколько разговоров по этой теме с членами Национального совета по безопасности", - указал Болтон. Он также отметил, что высказывал свои соображения по этому вопросу юрисконсульту Белого дома, а также министру юстиции.

Книга "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" во вторник поступила в продажу. Ранее Минюст США подал в суд на Болтона в связи с готовящейся публикацией его книги. Власти США утверждают, что Болтон нарушил обязательства о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну, которые он взял на себя, став помощником президента. Трамп объявил о назначении Болтона на эту должность в марте 2018 года, а уже через 18 месяцев отправил его в отставку.